Нобелевский лауреат: Коронавирус может усугубить социальное неравенство

Алматы. 16 июня. КазТАГ — По мнению лауреата Нобелевской премии по экономике Ангуса Дитона, коронавирус может усугубить социальное неравенство, сообщает агентство France Press.

«Пандемия коронавируса подчеркнула существующее социальное неравенство, но без проведения реформ они станут еще сильнее», — утверждает Дитон.

При этом, по словам экономиста, сильнее всего пандемия ударила по малообразованным гражданам.

«Пандемию можно сравнить с рентгеновским аппаратом, который делает неравенство гораздо более заметным. У большинства образованных людей есть работа, которую мы можем продолжать выполнять почти так же, как и до пандемии, мы можем общаться с людьми через Zoom, и нам платят точно так же, как раньше. Но те, у кого нет образования, – это либо люди, которые работают в «системе жизнеобеспечения» и рискуют заразиться коронавирусом, либо остались без работы», — сказал Дитон.

По его словам, в Соединенных Штатах уровень смертности выше среди тех, кто не имеет университетского диплома, и ниже для тех, у кого он есть. Кроме того, «смертность от COVID гораздо выше среди афроамериканцев, чем среди белых». Однако, по мнению Дитона, это не имеет отношения к протестам против убийства Джорджа Флойда.

Он выразил надежду, что пандемия, наконец, заставит реформировать американское здравоохранение, так как «люди поймут, что так жить нельзя».

«Когда люди потеряли работу, они потеряли и медицинскую страховку. Огромное количество людей вылечились от коронавируса, но в итоге они получат огромные медицинские счета. Огромное количество людей умерли от коронавируса, а их семьи теперь получат огромные медицинские счета. И они не смогут эти счета оплатить. И даже те, у кого есть страховка, не смогут эти счета оплатить, потому что из страховки удерживаются большие суммы», — пояснил экономист.

Он считает, что пандемия приведет к обогащению богатых и обнищанию остальных.

«Все, что мы получим, – это огромный заговор, целью которого является отобрать деньги у обычных людей и отдать их богатым. Он стал главной причиной сокращения рабочих мест и главным источником неравенства. Я боюсь, что безработица продлится очень долго, что это усилит долю капитала по отношению к ВВП. Я боюсь, что крупные технологические фирмы будут процветать, в то время как многие другие предприятия обанкротятся. Чем больше будет монополий, тем большая часть ВВП будет перераспределена в пользу капиталистов», — добавил Дитон.