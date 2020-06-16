Прокуратура поддержала требования истцов о возврате пассажирам Bek Air денег за билеты

Алматы. 16 июня. КазТАГ – Мадина Алимахнова. Прокуратура поддержала требования истцов о возврате пассажирам авиакомпании Bek Air денег за билеты на отмененные рейсы.

«Прошу удовлетворить исковые требования о возмещении денежных сумм, уплаченных за приобретение авиабилетов авиакомпании Bek Air», — сказала представитель прокуратуры на заседании суда во вторник.

При этом она подчеркнула, что согласно закона РК «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», при отмене или задержке рейса по вине перевозчика на срок свыше 10 часов, перевозчик обязан по выбору пассажира либо пересадить его на ближайший рейс в соответствующем направлении, либо возвратить пассажиру полную стоимость билета.

Ранее в судебных прениях истцы потребовали от авиакомпании Bek Air не только возвратить им стоимость авиабилетов на отмененные рейсы, но и возместить разницу между ценой на билеты на рейсы Bek Air и рейсы других перевозчиков, которые им пришлось приобрести за свой счет.

При этом представитель комитета по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции РК, представляющий интересы пассажиров, опроверг доводы авиакомпании о том, почему она не должна возмещать стоимость авиабилетов на отмененные рейсы. По его информации, комитет представляет в суде интересы 509 заявителей, которыми выкуплено билетов на сумму Т52 694 706.

Так, по его словам, заявления Bek Air о том, что авиакомпания самостоятельно организовала вылет пассажиров авиарейсами других перевозчиков, не подтверждаются документально, отзыв летного сертификата не может считаться форс-мажорным обстоятельством, так как связан с нарушением безопасности полетов, возмещать стоимость билетов должна авиакомпания, а не агент по продаже билетов Avaita.kz и так далее.

В свою очередь, представитель Bek Air заявила в ходе прений, что комитет по защите прав потребителей сотрудников Bek Air к себе не вызывал, документы не истребовал, а «согласно правил перевозки пассажиров, багажа и грузов, все суммы, выплачиваемые пассажирам при вынужденном отказе от полета определяются условиями авиакомпании». В связи с чем она попросила отказать в удовлетворении исковых требований.

Суд удалился в совещательную комнату, решение будет оглашено 17 июня.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.