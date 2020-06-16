Алматы. 16 июня. КазТАГ — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о тесном сотрудничестве с Китаем в борьбе с COVID-19, сообщает ИА «Синьхуа».

«ВОЗ заявила, что, учитывая недавнее возобновление случаев заболевания коронавирусом в Пекине, она тесно сотрудничает с Китаем в борьбе с пандемией COVID-19», — говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, цель сотрудничества – вовремя обнаружить возможные риски.

«ВОЗ очень плотно сотрудничает с властями Китая, чтобы выяснить, какие существуют риски и вовремя издать соответствующие рекомендации на международном уровне. Мы предложили дальнейшую помощь и будем по мере необходимости оказывать дальнейшую поддержку, и мы можем усилить команду нашего странового офиса дополнительными высококвалифицированными специалистами», — заявил он.

По словам Райана, в офисе ВОЗ в Пекине постоянно работает ряд эпидемиологов, которые на ежедневной основе сотрудничают со своими китайскими коллегами из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, чтобы понять происхождение и распространение коронавируса.

В свою очередь, технический руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Мария ван Керхове отметила, что любая страна может стать следующим эпицентром коронавируса.

«Очень важно, чтобы в странах были созданы системы, позволяющие быстро выявлять любые подозрительные случаи, проверять их и принимать соответствующие меры, чтобы любое возможное повторение пандемии могло быть вовремя обнаружено и предотвращено», — сказала она.