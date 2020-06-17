Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ – Из-за ураганного ветра в Аягозе пострадали семь человек и десятки домов, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

«16 июня около 18.30 в Аягозе в результате порывистого ветра до 28 метров в секунду, произошел частичный срыв кровли с жилых и административных зданий. Пострадали 19 двухэтажных жилых дома, 72 одноэтажных, четыре школы, один детский сад и одна центральная районная больница», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, из-за падения деревьев и ветвей произошел обрыв линий электропередач, без электричества остались 9138 абонентов. Работают пять аварийных бригад ВК РЭК. К 6.00 17 июня без света остаются 700 абонентов.

«В городскую больницу обратились семь человек, которые получили различные травмы от падения веток и разбитых стекол. Один человек – госпитализирован, шестерым оказана помощь, и они отпущены домой. На месте работает комиссия местных исполнительных органов по выяснению количества и степени повреждения зданий», — резюмируется в сообщении.