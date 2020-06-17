На пуле в $100 млн «Самрук-Казына» развивает собственные компетенции

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Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Пулом потенциального инвестирования АО «ФНБ «Самрук-Казына» в $100 млн фонд управляет сам, заявил управляющий директор фонда по управлению активами и приватизацией Алмасадам Саткалиев.

«В фонде сформирован пул потенциального инвестирования в $100 млн. Мы называем его фондом будущих поколений «Болашак». (…) Мы, в основном, ориентированы на развитие собственных компетенций. Первые вложения, низкорисковые, мы делали сами, без привлечения внешних консультантов и они показали определенную эффективность», – сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о политике вложения фондом $100 млн в зарубежные акции, на онлайн брифинге, в среду.

По его словам, в части диверсификации предложений фонда разработана инвестиционная стратегия. При определении инвестиционной политики различные сценарии рассматривались, в том числе, возможности привлечения внешнего управляющего.

Международная практика показывает эффективность таких подходов — как правило, ведущие инвестиционные банки выполняют эти функции и для центробанков ведущих государств, отметил управляющий директор фонда.

«У нас есть видение, есть подходы, есть, определенный нашим советом директоров, риск-аппетит. Мы понимаем, данные вложения в любом случае несут риски для нас. Мы именно сбалансированный подход, ориентированный на долгосрочную стоимость, на сбалансированные вложения уже применяем и, думаю, эта работа будет продолжена», — заключил Саткалиев.

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