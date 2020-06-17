Закупки нацкомпаний через электронный магазин предлагают внедрить в Казахстане

Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Закупки национальных компаний через электронный магазин предлагают внедрить в Казахстане.

«Предлагается внедрить новый способ закупок – электронный магазин. Закупки способом электронного магазина будут проводиться на однородные товары, содержащиеся в электронном каталоге, если годовые объемы таких товаров, в стоимостном выражении не превышают десятитысячекратного размера МРП», — говорится в концепции к проекту закона «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора», представленном в среду.

В документе отмечается, что электронный каталог будет формироваться на добровольной основе потенциальными поставщиками, зарегистрированными на веб-портале, посредством заполнения информационных форм, в которых будут отражены параметры товара: функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: вид, модель, назначение товара, эксплуатационные условия товара, монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров, цвет, количество, производство, год выпуска товара, срок гарантии.

«Организатор закупок посредством заполнения форм на веб-портале будет устанавливать требуемые параметры закупаемых товаров, и размещать объявление о закупке, после чего ему поступит список потенциальных поставщиков, который автоматически будет формироваться веб-порталом», — говорится в проекте.

Отмечается, что в случае наличия в списке потенциальных поставщиков предложений, отвечающих требуемым параметрам, и ценовые предложения которых не превышают выделенную для закупок сумму, организатор закупок направит одному из таких потенциальных поставщиков заявку на закупку, создаваемую на основе объявления о закупке.

«В целом внедрение «электронного магазина» позволит в короткие сроки осуществлять закуп товаров согласно установленным требованиям, включая качество и цену. Электронный магазин предлагается внедрить на первоначальном этапе его реализации лишь по товарам, так как они могут иметь четко описанные стандартные требования. Внедрение электронного магазина повысит эффективность закупок, обеспечит экономию бюджетных средств, сократит сроки проведения закупок. При разработке четких стандартов на услуги, работы в дальнейшем, с учетом практики, возможно распространения данного способа на закупки услуг и работ», — анонсировали разработчики концепции.