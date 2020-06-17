Поножовщина между казахской и уйгурской молодежью произошла в Алматинской области – СМИ

Талдыкорган. 17 июня. КазТАГ – В Уйгурском районе Алматинской области между казахской и уйгурской молодежью произошла поножовщина, сообщает газета «Егемен Қазақстан».

«Сегодня в селе Шонжы Уйгурского района Алматинской области состоялось экстренное собрание. Причиной тому стал инцидент, связанный с дракой между казахской и уйгурской молодежью. Инцидент произошел вечером 16 июня», — говорится в сообщении в среду.

По данным издания, поводом для конфликта стало то, что два автомобиля из микрорайона Шанхай и села Бахар не поделили дорогу в селе Шонжы.

«Словесная перепалка между казахами и уйгурами из двух автомобилей переросла в драку. В результате пять человек госпитализированы с ножевыми ранениями. Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное. Трое парней остаются в больнице, двое вернулись домой. Сегодня в район поехал аким области и провел экстренное совещание», — сообщили в пресс-службе акима Алматинской области.

Отмечается, что на встрече обсуждались причины инцидента среди молодежи, а также отношения между казахами и уйгурами.

«Вместе с тем, в ходе собрания было выдвинуто предложение переименовать Уйгурский район. В целом, местное население до этого регулярно поднимало этот вопрос. Глава региона Амандык Баталов сказал, что решение по выдвинутым предложениям будут приняты после их изучения», — сказано в сообщении.

Отметим, что в настоящий момент материал удален с сайта газеты «Егемен Қазақстан», однако в интернете сохранилась кэш-копия статьи.