Алматы. 17 июня. КазТАГ — Гражданской активистке Асие Тулесовой продлили срок содержания под стражей до 28 июня, передает корреспондент агентства.
«Суд установил срок, исходя из объема дела», — заявила судья в среду.
Напомним, 6 июня в Нур-Султане и Алматы прошли митинги. Сообщалось, что в Алматы во время митингов в числе задержанных оказалась одна из участниц акции «От правды не убежишь!» Асия Тулесова. Позже она сообщила МИА КазТАГ, что ее отпустили и даже не дали ей протокол, однако к вечеру выяснилось, что ее задержали вновь. И также вскоре отпустили. В тот же день в сети ряд блогеров распространил 11-секундное видео, на котором видно, как Тулесова сбивает с головы полицейского фуражку. 7 июня мама другого известного активиста – Бейбарыса Толымбекова – Ляззат Толымбек рассказала о том, что за миг до указанного видео-эпизода Тулесова
10 июня Тулесову арестовали на 10 суток.