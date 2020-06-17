Алматы. 17 июня. КазТАГ — Гражданской активистке Асие Тулесовой продлили срок содержания под стражей до 28 июня, передает корреспондент агентства.

«Суд установил срок, исходя из объема дела», — заявила судья в среду.

Напомним, 6 июня в Нур-Султане и Алматы прошли митинги. Сообщалось, что в Алматы во время митингов в числе задержанных оказалась одна из участниц акции «От правды не убежишь!» Асия Тулесова. Позже она сообщила МИА КазТАГ, что ее отпустили и даже не дали ей протокол, однако к вечеру выяснилось, что ее задержали вновь. И также вскоре отпустили. В тот же день в сети ряд блогеров распространил 11-секундное видео, на котором видно, как Тулесова сбивает с головы полицейского фуражку. 7 июня мама другого известного активиста – Бейбарыса Толымбекова – Ляззат Толымбек рассказала о том, что за миг до указанного видео-эпизода Тулесова пыталась помешать увезти стариков в автозаке, но силовики повалили ее на землю и даже не помогли встать. 8 июня стало известно, что Тулесову вызвали в полицию в качестве подозреваемой. 9 июня сообщалось, что полиция Алматы вменяет Тулесовой две статьи Уголовного кодекса – 378 (оскорбление представителя власти) и 380 (применение насилия в отношении представителя власти). Сама Тулесова объяснила свой поступок эмоциональным порывом в ответ на «бесчеловечное жестокое и противозаконное обращение полиции с мирными безоружными гражданами, не представляющими никакой опасности для общества, пришедшими на мирный митинг, чтобы выразить свои мирные требования».

10 июня Тулесову арестовали на 10 суток.