Принятию раскритикованных поправок предшествовали личные встречи Нигматулина и Биртанова

Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ – Принятию раскритикованных поправок в возвращенный сенатом проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» предшествовали личные встречи спикера мажилиса Нурлана Нигматулина и министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает корреспондент агентства.

«9 и 11 июня председатель мажилиса принимал министра здравоохранения по вопросу возвращенного из сената проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», — говорится в среду в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента о том, что Нигматулин заразился бессимптомной формой коронавируса.

По мнению известного врача Каиргали Конеева, Биртанов мог обсуждать с Нигматулиным положения кодекса, позволяющие санитарным службам ограничивать предпринимательскую деятельность.

«Он (Биртанов – КазТАГ), скорее всего, ходил к Нигматулину, чтобы ускорить принятие кодекса. А те моменты, которые сенат предложил, в частности, по ограничению предпринимательской деятельности, исходят не от сената. Мы ведь прекрасно понимаем, что это исходит от самого министра. И мне кажется, что Нигматулин вызывал министра для того, чтобы он разъяснил, что это за нормы, и почему ему это надо», — предположил Конеев.

При этом он отметил, что такие вопросы должны были обсуждаться в рабочих группах.

«Естественно, это должно было обсуждаться в рабочей группе, потому что на самом деле то, что принял сенат, в той части статьи 104, где указываются меры по предотвращению эпидемий, прописывают норму по ограничению предпринимательской деятельности без суда и следствия. То есть у нас могут начаться 90-е годы, когда санитарные службы могут прийти и любой бизнес закрыть. Получается, сенат еще хуже делает. Естественно, это все должно было обсуждаться. Куда смотрит «Атамекен», вообще непонятно. Почему «Атамекен» промолчал, почему «Атамекен» об этом не знает? Получается, теперь санитарные службы могут закрыть предпринимательскую деятельность под маской карантинных мероприятий. Вспышка сальмонеллеза – пожалуйста, карантинные мероприятия. Вспышка гриппа – пожалуйста, карантинные мероприятия. То, с чем мы боролись на протяжении 30 лет, то и получили», — пояснил врач.

Кроме того, он отметил, что новый кодекс фактически ограничивает права детей на получение дошкольного образования.

«Принудительная вакцинация также и осталась. По этой норме ребенка, который не получает прививку, могут не принять в детский сад. Получается, ограничивают права ребенка на получение дошкольного образования. То, с чем боролась общественность, по сути, оно осталось», — добавил Конеев.

Напомним, 13 мая депутаты мажилиса одобрили во втором чтении проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и передали его на рассмотрение сената. Кодекс подвергся массовой критике со стороны широкой общественности. 11 июня депутаты сената приняли кодекс со своими поправками в двух чтениях и направили его в мажилис. 17 июня мажилис согласился с поправками сената в кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения». Отметим, что Нигматулин при принятии указанных поправок отсутствовал.

17 июня в Алматы также состоялась пресс-конференция общественников, в ходе которой невропатолог Каиргали Конеев отметил, что ряд статей нового кодекса РК о здоровье создает коррупционные риски. Также он отметил, что у Казахстана нет опыта производства вакцин, а музыкант группы «All Давай» Шокан Маратулы выразил мнение, что в вакцинацию от коронавируса начнут «загонять всех поголовно». Вместе с тем, Конеев отметил, что после возмущения общественности из кодекса убрали норму, требовавшую сообщать трансплантационному координатору о пациентах, впавших в кому – по мнению невропатолога, при диагностике смерти мозга перед изъятием органов есть вероятность ошибок.