Синие жилеты и наклейки, желтые нарукавные повязки для СМИ на митингах хотят ввести в РК

Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Синие наклейки, ярко-синие жилеты и ярко-желтые нарукавные повязки для журналистов на митингах хотят ввести в Казахстане.

В среду министерство информации и общественного согласия (МИОР) РК представило проект правил деятельности журналиста (представителя средства массовой информации), присутствующего на мирных собраниях, в приложении 2 к которым описаны отличительные знаки журналиста на мирных собраниях. В приложении говорится, что формами отличительных знаков журналиста являются жилет, нарукавная повязка, наклейка.

«Описание (жилета – КазТАГ): 1) цвет — ярко-синий; 2) впереди и на спине жилета по горизонтали прошита светоотражающая полоска, шириной не менее 20 мм. На спине над светоотражающей полоской располагается надпись PRESS. Размер надписи: PRESS – высота буквы не менее 60 мм, ширина буквы не менее 50 мм, толщина шрифта не менее 12 мм. Надпись выполняется латинскими буквами, изготавливается шрифтом Arial из светоотражающей ткани серебристого цвета», — говорится в описании жилета.

Еще одной формой отличительного знака журналиста хотят сделать повязку.

«Описание (повязки – КазТАГ): 1) цвет – ярко-желтый; 2) в центре располагается надпись PRESS. Размер надписи: PRESS – высота буквы не менее 40 мм, ширина буквы не менее 30 мм, толщина шрифта не менее 12 мм. Надпись выполняется латинскими буквами, изготавливается шрифтом Arial черного цвета», — говорится в документе.

Третьей формой отличительного знака журналиста на митингах хотят сделать наклейку.

«Описание: 1) наклейка представляет собой форму прямоугольника шириной не менее 280 мм, высотой не менее 100 мм; 2) цвет фона – синий; 3) в центре располагается надпись PRESS. Размер надписи: PRESS – высота буквы не менее 40 мм, ширина буквы не менее 30 мм, толщина шрифта не менее 12 мм. Надпись выполняется латинскими буквами, изготавливается шрифтом Arial из светоотражающей ткани серебристого цвета», — говорится в приложении к правилам.

В этом же приложении рисунки жилета, повязки и наклейки.

В проекте правил отмечается, что при осуществлении своей деятельности по сбору, обработке и подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях «журналист имеет при себе удостоверение журналиста, а также осуществляет ношение одного либо нескольких отличительных знаков».

Проект правил обещают оставить на публичном обсуждении до 1 июля.

Напомним, 25 мая президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», а также Закон РК «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».

6 июня в Нур-Султане и Алматы прошли митинги. Сообщалось, что в Алматы во время митингов в числе задержанных оказалась одна из участниц акции «От правды не убежишь!» Асия Тулесова. Позже она сообщила МИА КазТАГ, что ее отпустили и даже не дали ей протокол, однако к вечеру выяснилось, что ее задержали вновь. И также вскоре отпустили. В тот же день в сети ряд блогеров распространил 11-секундное видео, на котором видно, как Тулесова сбивает с головы полицейского фуражку. 7 июня мама другого известного активиста – Бейбарыса Толымбекова – Ляззат Толымбек рассказала о том, что за миг до указанного видео-эпизода Тулесова пыталась помешать увезти стариков в автозаке, но силовики повалили ее на землю и даже не помогли встать. 8 июня стало известно, что Тулесову вызвали в полицию в качестве подозреваемой. 9 июня сообщалось, что полиция Алматы вменяет Тулесовой две статьи Уголовного кодекса – 378 (оскорбление представителя власти) и 380 (применение насилия в отношении представителя власти). Сама Тулесова объяснила свой поступок эмоциональным порывом в ответ на «бесчеловечное жестокое и противозаконное обращение полиции с мирными безоружными гражданами, не представляющими никакой опасности для общества, пришедшими на мирный митинг, чтобы выразить свои мирные требования».

10 июня Тулесову арестовали на 10 суток.

Подробнее о митингах, которые прошли 6 июня в Нур-Султане и Алматы можно почитать в материале по ссылке.