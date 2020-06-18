Более чем на 5% уменьшились на начало июня активы Нацфонда Казахстана

Нур-Султан. 18 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. На 5,3% уменьшились на начало июня активы Национального фонда РК, заявил заместитель председателя Национального банка (НБ) РК Акылжан Баймагамбетов.

«Активы Национального фонда снизились на 5,3% на фоне падения рынка акций на 8%, а также продажи валюты из Нацфонда $3,8 млрд для выделения дополнительного гарантированного трансферта в бюджет», — сказал Баймагамбетов на заседании сената парламента РК в четверг.

По его словам, золотовалютные резервы (ЗВР) с начала года по 1 июня увеличились на 8,8% – до $31,5 млрд.

«Валовые международные резервы на конец мая составили $90 млрд», — добавил Баймагамбетов.