«Феномен Лидера». «Касым-Жомарту Токаеву выпал уникальный жребий — стать президентом одной страны дважды за три месяца». «Аблязов и Сорос готовят революцию в Казахстане?». «У меня коронавирус. Что делать?»

Сетевой Казахстан 18 июня 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Феномен Лидера» — Приближается День столицы и вместе с ним знаменательный юбилей – 80-летие Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича НАЗАРБАЕВА. В связи с этим «Казахстанская правда» публикует статью доктора политических наук, профессора Махмуда КАСЫМБЕКОВА, которая предваряет цикл материалов, посвященных роли Елбасы Нурсултана Назарбаева в истории становления и развития нашей страны.

KP . KZ . Виктор ВЕРК – «Запятая отсчета» — Касым-Жомарту ТОКАЕВУ выпал уникальный жребий — стать президентом одной страны дважды за три месяца… Эти и множество других задач, сформулированных в президентском Послании, ждут своего часа. И абсолютное большинство населения страны оценивает первый год президентства Касым-Жомарта Токаева прежде всего по факту их решения в условиях нашей очень непростой повседневности. А уже после — по свободе митингов и мирных шествий по замкнутому кругу. Экономика потом политика. Где поставить запятую?

«Закон замедленного действия» — Ермек ТУРСУНОВ эмоционально и подробно описал кризисную ситуацию в казахстанском кинематографе и поразмышлял о том, почему Закон о кино не оправдал ожиданий. Мы продолжаем эту тему в беседе с другим ярким кинорежиссером, создателем культового фильма «Игла» Рашидом НУГМАНОВЫМ — В частности, во многих интернет-публикациях утверждается, что это противостояние старого и нового поколения, «Казахфильма» и Государственного центра поддержки национального кино, что конфликт больше построен на личных противоречиях. Персональные отношения всегда существовали, существуют и будут существовать в киносреде и вообще в жизни. Но мы никогда раньше не видели такого острого противостояния по вопросу путей развития кино. Во многом нынешний кризис вызван разночтениями в принятом Законе РК «О кинематографии». Когда приходит что-то новое, неизбежны трения, даже если реформы совершенны. К сожалению, говорить о совершенстве принятой редакции закона не приходится.

YVISION . KZ . «Аблязов и Сорос готовят революцию в Казахстане?» — Сейчас идёт активная подготовка наблюдателей — революционеров в рамках проекта Сайлау 2020. В сети появилась аудиозапись Людмилы Козловской, которая рассказывает в чате «Комментаторы» (чат сторонников ДВК) о проекте Сайлау-2020 — (подготовка наблюдателей за выборами в Парламент РК, реализуемый ОФ МИСК — Ирина Медникова и ОФ Еркиндик Канаты — Елена Швецова, при финансировании фонда Сорос), Ирине Медниковой и дает инструкции, так называемым активистам, о необходимости попасть в проект, обучиться и участвовать в наблюдении за выборами.

IA — CENTR . RU . «Американская дрессировка: зачем США выделяют гранты журналистам Казахстана?» — Выделение денег нашим журналистам – способ прикормить их для того, чтобы потом эти журналисты вещали то, что нужно американцам, – считает казахстанский политолог, лидер формирующегося коммунистического движения Казахстана «Мемлекет» Альжан ИСМАГУЛОВ. В свою очередь политолог, главный редактор биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияр АШИМБАЕВ полагает, что американские гранты не дают того эффекта (развитие демократии, независимых СМИ и т.д.), на который рассчитывает заказчик – Вокруг этих денег возникла грантоедская мафия, которая может усваивать миллионы и миллиарды, но при этом не давать никакого эффекта.

KAPITAL . KZ . «Коронакризисный бюджет: драматизировать ситуацию пока не стоит?» — Экономический спад продлится два квартала, рост возобновится к концу текущего года. Об этом в беседе сказал главный аналитик департамента исследований Halyk Finance Асан КУРМАНБЕКОВ. По данным Halyk Finance, в первом квартале экономика продемонстрировала рост на 2,7% в годовом выражении. Но во многом за счет докризисной инерции. Однако за четыре месяца, когда в апреле был пик карантинных мер и падение цен на нефть, рост ВВП замедлился на 0,2% относительно такого же периода прошлого года.

EHONEWS . KZ . Тагир БАИРОВ – «От борьбы за народное счастье к потере суверенитета: куда тянет Казахстан лидер КНПК Конуров?» — Недавно на сайте rezonans.kz появилась статья «Грядущие войны и казахстанцы» одного из руководителей Коммунистической Народной партии Казахстана (КНПК) Айкына КОНУРОВА, который на три четверти является пересказом доклада «Института международных политических и экономических стратегий – РУССТРАТ». Этот материал вызвал множество вопросов к деятелю парламентской партии, стремящейся снова оказаться в Мажилисе… И вместо того чтобы как истинный коммунист выступать против использования Казахстана в качестве полигона для противостояния двух агрессивных супердержав, с целью максимального ограничения их влияния на страну и на Центральную Азию в целом, он, наоборот, советует стать частью китайского военно-политического лагеря. Не является ли это целенаправленным передергиванием и даже самоубийственной позицией?

KAZVEDOMOSTI.KZ. «Почему Асылжан Мамытбеков вышел в тираж» — В принципе, группа чиновников, которая всеми фибрами души ненавидит саму идею поддержки личных подсобных хозяйств, могла бы предложить и реализовать прямо противоположный сценарий развития аграрной реформы. Но вот с этим то, как раз и большая проблема. Скажем так, у этой группы чиновников получилось, как у Салтыкова-Щедрина: все ждали от них кровопролития, а они чижика съели. Речь, прежде всего, идет о двух персонажах: бывшем вице-премьере правительства и номинальном министре сельского хозяйства РК Умирзаке ШУКЕЕВЕ и главном идеологе концепции, направленной против социального института личных подсобных хозяйств Асылжане МАМЫТБЕКОВЕ, руководившим Минсельхозом Казахстана более четырех лет с начала 2012 по середину 2016 года в свой первый приход в ведомство и фактически руководивший им в свое второе явление в МСХ на протяжении 2018 года.

365 INFO . KZ . «Причины упадка сельского хозяйства назвали сенаторы» — 80% сельхозтехники износилось, причем большая ее часть уже прослужила 15 и более лет, говорится в запросе группы сенаторов на имя премьер-министра Аскара МАМИНА. Агропром постоянно недополучает даже те суммы, которые уже заложены в государственных программах. А задачи перед селом правительство ставит огромные. Но с такой помощью они невыполнимы.

CARAVAN . KZ . «Ад на Хоргосе: кто виновен в том, что Казахстан не воспользовался китайским подарком» — В Хоргосе на границе с Китаем можно наблюдать невероятную картину: огромная очередь из фур растянулась на несколько десятков километров к таможенному посту «Нур жолы». Дальнобойщики на грани отчаяния: больше половины водителей большегрузов стоят в очереди свыше двух месяцев. Основной причиной возникновения этого хаоса, как следует из разговоров с водителями фур и сотрудниками поста, стали неурегулированные между казахстанской и китайской сторонами процедуры пропуска и перегрузки многотонных грузовиков.

«Переход из КСК в ОСИ: чиновники не говорят, как собственникам забрать свои деньги из кооперативов» — Один из главных вопросов, интересующих сегодня собственников, это процедура возврата своих денег из КСК при переходе их дома в объединение собственников имущества (ОСИ) или простое товарищество (ПТ).

MK — KZ . KZ . «Как живет в режиме карантина культурная столица СНГ 2020 года» — Выдалась тройка дней, чтобы заглянуть пo делам в Шымкент. Знала, что этот гoрoд всегда жил и будет жить пo своим законам и настроению, нo чтобы так абстрагироваться oт общих коронавирусных установок и всей непонятной катавасии в связи с этим, при этом проявлять здравомыслие и спокойствие — это надo иметь смелость и, возможно, большую степень свободы мышления, никак не привязанную к всемирному потоку негативной информации. Гoрoд пoразил своим позитивом, привычным дoкарантинным ритмoм жизни, легким, несколько небрежным взглядом на все происходящее и совершенно устойчивой позицией пo отношению к коронавирусу как к чему-то несущественному. Нет его, и нет проблем. Или, как говаривал один известный итальянский фотограф: «Нет либидо — нет проблем».

LITER . KZ . «У меня коронавирус. Что делать?» — Многие казахстанцы, кто почувствовал недомогание в период пандемии коронавируса, начинают подозревать у себя COVID-19, как выясняется, неспроста, ведь симптомы вируса часто схожи с гриппом или ОРВИ. Очереди в клиники уже достигают нескольких десятков человек, что стоят в плотном потоке, нарушая дистанцию, подвергая себя и окружающих опасности. Как действовать в случае положительного диагноза на коронавирус и куда нужно обращаться, читайте в инструкции Liter.kz.

TIME . KZ . «Рэпер CALI RASSTA: У меня была последняя стадия, но я сильно хотел жить…» — “Все мои грехи ушли вместе с раком, и вот такой весь “чистенький” я написал песню, которая по-настоящему стрельнула!” — рассказал о причинах своего успеха в эксклюзивном интервью популярный рэпер CALI RASSTA — Мама очень хотела, чтобы ее сын стал следователем, и, думаю, у меня отлично получилось бы. Поэтому сначала я выучился по специальности “юриспруденция”. А потом пошел и сделал татуировку, с которой меня уже никогда не возьмут на госслужбу. Ведь класса с третьего, наблюдая за увлечением двоюродного брата “черной” культурой, я всей душой полюбил их танцы и музыку, — начал рассказ о себе Абылайхан МАНАСБАЙ.

«Битва за воду» — Пресную воду производят, люди часами стоят за ней в очередях, а те, кому вода не досталась, вынуждены платить в пять раз дороже… Это не иллюстрации к докладу “Чем грозит глобальное потепление Казахстану”, а реальная картина сегодняшнего дня в Мунайлинском районе Мангистауской области.

Петр СВОИК – «Прольём немного света» — Министерство энергетики предложило дополнить постановление правительства “Об утверждении праздничных дат” Днем работников возобновляемых источников энергии 4 июля. А поскольку мы все против дыма из труб и за чистую энергию, трудящиеся имеют шанс получить подлинно всенародный праздник и стройными колоннами, как встарь, маршировать перед правительственными трибунами. И вообще, если где и налицо нерушимое единство правительства и народа, так это по линии “зеленой” энергетики. Сомневаться в этом прогрессивном деле — значит выступать за все плохое против всего хорошего, но давайте рискнем.

AZATTYQ . ORG . «Разрешены ли калькуляторы? Как подать апелляцию? Ответы на вопросы о ЕНТ» — Как будет проходить Единое национальное тестирование (ЕНТ) в условиях пандемии коронавируса? Сколько выпускников сдает экзамен? Каковы условия? На эти и другие вопросы читателей Азаттыка ответили представители министерства образования и науки и Национального центра тестирования.

««Избили толпой до смерти». Что говорят родственники погибшего в Шымкенте подростка?» — 17-летний житель Шымкента Абзалбек ОТКИРОВ был избит группой сверстников 23 мая, спустя десять дней он скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело и арестованы пять подозреваемых. Четверо из них несовершеннолетние, одному — 18 лет. Репортер Азаттыка встретилась с родственниками погибшего, чтобы больше узнать о нем.

SPUTNIKNEWS . KZ . «С температурой 13-й день – как жители Нур-Султана лечатся дома от коронавируса» — После ослабления карантинных мер в Нур-Султане произошел всплеск коронавируса. Врачи опасаются, что в больницах скоро не хватит мест. Лаборатории уже сейчас работают в авральном режиме из-за наплыва людей.

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