АБР снизил прогноз роста экономики Казахстана на 2020 год до минусового значения

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Нур-Султан. 18 июня. КазТАГ – Азиатский банк развития (АБР) снизил прогноз роста экономики Казахстана на 2020 год до минусового значения, сообщает пресс-служба финансового института.

«Прогноз роста на 2020 год для Казахстана, крупнейшей экономики в субрегионе, пересмотрен в сторону понижения с 1,8% до -1,2%, при этом прогноз роста на 2021 год лишь незначительно скорректирован с 3,6% до 3,4%», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

По сравнению с апрельским прогнозом, прогноз инфляции в Казахстане также скорректирован с 6% до 7,9% на 2020 год и с 5,7% до 6,2% на 2021 год.

Прогноз роста ВВП Центральной Азии был скорректирован до -0,5%, что ниже апрельского прогноза роста на уровне 2,8%, из-за сбоев в торговле и низких цен на нефть. В 2021 году прогнозируется восстановление роста ВВП Центральной Азии до 4,2%.

 

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