Алматы. 18 июня. КазТАГ – Начаты работы по откачке воды на моренных озерах в Алматы, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«В связи с наступлением селеопасного периода 17 июня текущего года специалисты АГЭТУ ГУ «Казселезащита» совместно с ДЧС Алматы приступили к превентивным работам по опорожнению наиболее прорывоопасных озер в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы, Каргалы и Аксай.

Всего в окрестностях города Алматы имеются 45 моренных озер, на семи из них, которые являются наиболее прорывоопасными, в текущем году будут проводиться превентивные работы по их опорожнению: в бассейне реки Аксай на озерах №№8, 9 и 10; в бассейне реки Каргалы на озере №1; в бассейне реки Улкен Алматы на озерах №№10 и 13; в бассейне реки Киши Алматы на озере №6», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, для откачки воды с указанных моренных озер будут применены девять насосов повышенной производительности и сифонные трубы, для расширения, расчистки и углубления эвакуационных каналов на перемычках моренных озер будут задействованы около 30 человек подрядной организации, 15 человек АГЭТУ ГУ «Казселезащита» и девять единиц специальной техники.

«Доставка необходимых материалов и оборудования будет осуществлена с помощью авиации АО «Казавиаспас» КЧС МВД РК, на которые предусмотрены около 200 летных часов. Наблюдение за состоянием моренных озер осуществляется 11 сезонными и 9 постоянными гидропостами, которые обеспечены модульными жилыми домиками, оборудованными необходимыми средствами жизнеобеспечения, гидрометеорологическими приборами и средствами связи. Модульные домики были приобретены в 2017 году также при поддержке Акимата города», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день моренные озера вышли из зимнего режима, происходит их постепенное заполнение, уровень воды находится на минимальных отметках, это установлено по результатам последнего аэровизуального обследования 29.05.2020 г.

«На озере №13 в бассейне реки Улкен Алматы уже идет опорожнение озера через сифонные трубы, которые включились автоматически из-за поднятия уровня воды.

На озере №1 в бассейне реки Каргалы, где в прошлом году произошел селевой выброс, на сегодняшний день уровень воды находится на нижней отметке и угрозу не представляет. В виду отсутствия сбросного канала с данного озера, в этом году будет организован канал с озерной котловины, что в будущем сделает озеро транзитным.

Наряду с этим, в текущем году начаты работы по строительству второго этапа автоматизированной системы мониторинга селевой опасности в бассейнах селеопасных рек Киши и Улкен Алматы, Каргалы и Аксай, в рамках которого будут установлены 21 станция.

В прошлом году на первом этапе установлены 10 станции и от них уже получаем информацию о состоянии озер, об общей обстановке на руслах рек и о возможной селевой угрозе в режиме реального времени.

В целях обеспечения безопасности населения и инфраструктуры города, в ущельях «Аюсай» и «Аксай» запланировано строительство двух селезадерживающих плотин, в настоящее время проводится процедура передачи Акиматом города рабочих проектов в МВД РК для их дальнейшей реализации», — резюмируется в сообщении.