Алматы. 18 июня. КазТАГ – Международные соревнования по теннису начнутся в августе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

«Международная федерация тенниса (ITF) официально объявила даты возобновления проведения соревнований под своей эгидой. Так, в сообщении говорится о том, что женские турниры начнутся 3 августа, мужские — 17. Соревнования пройдут в одиночном и парном разрядах в обычном виде вместе с квалификацией. Соревновательный календарь с корректировками будет опубликован позже», — говорится в сообщении в четверг.