Освобождение экс-главы КНБ Нартая Дутбаева подтвердили в суде ВКО

Усть-Каменогорск. 18 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Нартай Дутбаев освободился условно-досрочно (УДО) утром 18 июня, сообщил судья Восточно-Казахстанского областного суда, координатор по работе со СМИ Елдос Жумаксанов.

«Постановлением суда (Дутбаев – КазТАГ) освобожден по УДО. Судебный акт ни кем не обжалован и не опротестован и вступил в законную силу. Оно (постановление об условно-досрочном освобождении – КазТАГ) сегодня вступило в силу. Сегодня утром был освобожден», — сообщил Жумаксанов корреспонденту агентства в четверг.

Судья пояснил, что в соответствии с принятыми в декабре 2019 года и вступившими в силу с 11 января 2020 года поправками в УК РК лицо, осужденное к отбыванию наказания в учреждении средней безопасности, имеет право на пересчет его срока: «а именно один день, проведенный в СИЗО (арест до вступления приговора в силу) засчитать как полтора дня, проведенного в местах лишения свободы».

«Суд обязан произвести перерасчет. Что и было сделано 30 апреля постановлением суда, которое вступило в силу. В последующем уже с учетом этого обстоятельства (отбыл более половины срока) и, учитывая возраст (64 года), у суда не было оснований для отказа в условно-досрочном освобождении», — добавил Жумаксанов.

Напомним, ранее МИА КазТАГ со ссылкой на источник сообщило об освобождении Дутбаева.

Дутбаев в 2017 году был осужден по обвинению в превышении служебных полномочий.

КНБ РК он возглавлял в период с 2001 по 2006 годы, до этого с 1998 года был заместителем, а затем и первым заместителем комитета нацбезопасности. В системе госбезопасности СССР, а затем и Республики Казахстан работал с 1982 года. В разные годы был советником президента, возглавлял Академию КНБ.