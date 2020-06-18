Сенат РК рассмотрит соглашение с Ираном о взаимной правовой помощи по гражданским делам

Нур-Султан. 18 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Сенат парламента РК рассмотрит вопрос о ратификации соглашения с Ираном о взаимной правовой помощи по гражданским делам.

«Соглашение между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам совершено 12 июля 2019 года в городе Нур-Султане. Целью законопроекта является ратификация соглашения, направленного на оказание взаимной правовой помощи по гражданским делам. Основной задачей законопроекта является укрепление сотрудничества между компетентными органами двух государств по вопросам оказания взаимной правовой помощи по гражданским делам», — говорится в заключении сената, распространенном в четверг.

Отмечается, что в соглашении подробно определены основания для отказа в помощи, обмена правовой информацией и материалами, условия признания и исполнения юридических актов.

«Также обозначены условия вручения документов, сбора и передачи доказательств, вызова свидетеля и эксперта, признания и исполнения судебных актов и арбитражных решений», — говорится в документе.