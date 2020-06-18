Токаев пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления

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Нур-Султан. 18 июня. КазТАГ Президент РК Касым-Жомарт Токаев пожелал первому президенту РК Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления, передает корреспондент агентства.

«К глубокому сожалению, коронавирус не обошел стороной и нашего первого президента, Елбасы. Желаю Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления. Он сильный духом человек, вся его жизнь – преодоление, поэтому уверен, что и это испытание он успешно преодолеет», — написал Токаев в Twitter в четверг.

Ранее сообщалось, что Назарбаев заболел коронавирусом. По словам его пресс-секретаря, Елбасы находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

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