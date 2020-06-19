Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. 18-дневный запас тест-систем на коронавирус остался в Казахстане, сообщила ИО министра здравоохранения КР Лязат Актаева.

«Мощность лабораторного тестирования достигла 28 тыс. тестов в сутки за счет увеличения до 56 лабораторий. Из них санитарно-эпидемиологической службы – 29 лабораторий, частных медицинских лабораторий – 13, лабораторий медорганизаций – 14. Следует отметить, что лаборатории обеспечены достаточным числом тест-систем. Остаток тест-систем составляет более 501 тыс. Из них в государственных лабораториях более 300 тыс. тестов, что соответствует 18-дневному запасу», — сообщила Актаева в пятницу в СЦК.

Также она добавила, что дополнительно планируется увеличить мощность лабораторий до 35 тыс. в сутки, вновь напомнив о планах по приобретению 1,2 млн тест-систем с расходными материалами.