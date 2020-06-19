Таможня Китая требует документы об отсутствии заражения продуктов питания коронавирусом

Алматы. 19 июня. КазТАГ – Таможенные органы Китая просят экспортеров продуктов питания предоставлять расписку о том, что их продукция не заражена коронавирусом, сообщает Reuters.

«Таможенные органы Китая попросили экспортеров продовольствия подписать декларацию о том, что их продукция не заражена новым коронавирусом», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что это может быть попыткой Китая сократить количество проводимых тестов импортируемых продуктов и возложить на экспортеров ответственность за обеспечение безопасности продукции.

«В декларации говорится, что экспортер готов соблюдать китайские законы и руководящие указания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной организации здравоохранения, чтобы гарантировать, что продукты питания, экспортируемые в Китай, не заражены вирусом, вызывающим COVID-19», — отмечается в публикации.

При этом в декларации указывается, что экспортер берет на себя все риски в случае заражения коронавирусом через его продукцию.

«В случае, если новый случай или подозрительный случай COVID-19 обнаружен на пищевом предприятии, или если существует риск загрязнения пищевых продуктов, экспортируемых в Китай, мы готовы принять все необходимые меры для устранения рисков безопасности пищевых продуктов и защитить здоровье потребителей », — говорится в декларации.

Как сообщается, Пекин начал тестировать импортные продукты на коронавирус после вспышки заболевания на оптовом продовольственном рынке на прошлой неделе. По словам импортеров, в Тяньцзине, главном порту Пекина, власти проводят испытания всех контейнеров с мясом.

Более 1100 образцов мяса, морепродуктов, овощей и фруктов были проверены в период с 11 по 17 июня. Все тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

По информации издания, тестировать все импортируемые продукты долго и дорого. Однако какую юридическую силу будет иметь декларация, пока не ясно, поскольку, если в экспортируемой в Китай продукции будет обнаружен коронавирус, эта продукция в любом случае будет уничтожена.