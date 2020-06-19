Алматы. 19 июня. КазТАГ – Масштабную дезинфекцию планируют провести в Алматы 20-21 июня, передает корреспондент агентства.

«В связи с усилением карантинных мер в Алматы 20-21 июня и закрытием торговых центров, рынков, парков, скверов и других общественных мест массового скопления населения в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (КВИ) запланированы работы по массовой дезинфекции», — сообщили в пресс-службе акима Алматы в пятницу.

Всего запланировано продезинфицировать 494 объекта.

В Алатауском районе будет обработано восемь рынков, 11 торговых центров, четыре сквера.

В Алмалинском районе – шесть рынков, 29 торговых центров, 47 спортивных объектов и фитнес-центров, один парк, 22 сквера, пять бульваров, 17 зеленых зон.

В Ауэзовском районе – четыре рынка, 32 торговых центра, 30 фитнес-центров, один парк, три сквера и один бульвар.

В Бостандыкском районе – 31 торговый центр, 59 спортивных объектов и фитнес-центров, четыре парка, три сквера, четыре бульвара, три набережные.

В Жетысуском районе – 16 рынков, 15 торговых центров, 15 фитнес-центров, один парк.

В Медеуском районе – два рынка, 19 торговых центров, 31 фитнес-центр, два парка, один сквер.

В Наурызбайском районе – три рынка, два торговых центра, три фитнес-центра, два парка, один сквер.

В Турксибском районе – шесть рынков, семь торговых центров, 10 фитнес-центров, три парка, 11 скверов, одна набережная.

«Дезинфекция улиц, парков, скверов тротуаров и сопутствующих объектов (уличных урн, скамеек, остановок, банкоматов, терминалов, подземных и надземных пешеходных переходов) будет производиться силами ГКП «Алматы Тазалык» и подрядными организациями районов. В данной работе будет задействовано 70 единиц техники и 150 человек. Для дезобработки будут применены препараты, относящиеся к IV классу малоопасных веществ безвредных для людей и животных. Дезинфекция объектов торговли и сферы услуг будет проведена их собственниками. Время проведения работ 20-21 июня с 8.00 до 18.00», — уточнили в горакимате.