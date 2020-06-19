Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. $24 млрд составляет сумма исковых требований против Казахстана за 2003-2019 годы, сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев.

«Сумма исковых требований против РК за период 2003-2019 составляет $24 млрд. Защищены интересы государства на сумму $19,7 млрд», — сообщил Бекетаев в пятницу на отчетной встрече в СЦК.

По его словам, за данный период Казахстан завершил 26 споров.

«Из них 16 споров в пользу РК, три спора – против РК и семь споров урегулированы мирным путем», — отметил министр.