$24 млрд составляет сумма исковых требований против Казахстана за 2003-2019 годы

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Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. $24 млрд составляет сумма исковых требований против Казахстана за 2003-2019 годы, сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев.

«Сумма исковых требований против РК за период 2003-2019 составляет $24 млрд. Защищены интересы государства на сумму $19,7 млрд», — сообщил Бекетаев в пятницу на отчетной встрече в СЦК.

По его словам, за данный период Казахстан завершил 26 споров.

«Из них 16 споров в пользу РК, три спора – против РК и семь споров урегулированы мирным путем», — отметил министр.

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