Не нанимать незастрахованного юриста порекомендовал Бекетаев

Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Не нанимать незастрахованного юриста порекомендовал министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.

«В первую очередь, когда выбираете юриста, необходимо спросить у этого юриста, юрисконсульта или адвоката его договор страхования. Мы не рекомендуем нанимать адвоката, юрисконсульта без договора страхования. (…) Если вы в какой-то момент поняли, что вам предоставлены некачественные услуги, тогда необходимо пойти в страховую компанию, изложить свои претензии к юристу, и в этом случае страховая компания, рассмотрев вашу заявку, если они усмотрят такие нарушения, они выплатят вам страховую сумму, а сами уже будут взыскивать возмещение с нерадивого адвоката или юрисконсульта», — сообщил Бекетаев в пятницу в СЦК.

По этой причине министр посоветовал смотреть договор страхования и обращать внимание на сумму страхового покрытия.

«То есть это та сумма, на которую вы сможете рассчитывать в случае предоставления вам некачественной юридической помощи», — объяснил он.