Вице-министр труда и соцзащиты населения Ерлан Аукенов заразился коронавирусом

Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ – Вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана Ерлан Аукенов заразился коронавирусом, передает корреспондент агентства.

«Сегодня у меня вышел положительный тест. Заболел этим вирусом. Ощущения не из «приятных». Буду лечиться и самоизолироваться. Еще каких-то три, четыре дня назад спрашивал по телефону ощущения у тех, кто через это прошел. А сегодня ответы знаю по себе. Здесь важно знать, что у всех проходит по-разному. У меня сегодня особенно это почувствовалось – «как будто вагоны двое суток разгружал или картошку несколько гектаров садил». Кто пробовал, тот поймет», — написал Аукенов в пятницу на своей странице в социальной сети.

По его словам, «пару дней назад еще ходил и сомневался пока сегодня не вышел результат тестов».

«От кого не знаю, да и не суть, даже принятые по максимуму меры не помогли, а лишь отсрочили этот момент», — добавил он, заверив, что продолжит работать удаленно.