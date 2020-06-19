Е-mail министра Биртанова подделали для хакерской атаки госорганов, нацкомпаний и банков

Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ – Адрес электронной почты министра здравоохранения Елжана Биртанова подделали для хакерской атаки государственных органов, национальных компаний и банков, сообщает служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.

«В адрес службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT поступило обращение о зафиксированной вредоносной фишинговой рассылке с электронного адреса Birtanov.e@dsm.gov.kz с темой письма – «кововид-19 қорғанысқұралдарынтегінтарату ( ҚазақстанРеспубликасыДенсаулық сақтауминистрлігі)». В ходе анализа эксперты Службы KZ-CERT выяснили, что данная рассылка осуществлялась с применением методов email-спуфинга (подмены), в результате которого подделывался реальный электронный адрес отправителя», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По словам экспертов, проверка активности рассылки позволила выявить два скомпрометированных почтовых сервера в казахстанском сегменте Интернет, с которых активно осуществлялась рассылка с подменой реального адреса отправителя на Birtanov.e@dsm.gov.kz.

«Также на едином шлюзе электронной почты с электронного адреса Birtanov.e@dsm.gov.kz обнаружена рассылка писем в адрес 206 адресатов государственных органов РК, которые были успешно заблокированы и до конечных пользователей не доставлены. Данная вирусная рассылка в основном была нацелена на государственные органы РК, компании квазигосударственного, частного, а также банковского сектора. Осуществленный Службой KZ-CERT анализ файла, находившегося в письме в виде безобидной презентации, был идентифицирован как вредоносное программное обеспечение», — сказано в сообщении.

Отмечается, что вредоносное вложение относится к типу вирусов-стиллеров.

«Особенностью данного ВПО является то, что оно получает доступ к некоторым системным ресурсам компьютера жертвы, что позволяет злоумышленникам получить доступ к конфиденциальным данным пользователя с дальнейшей отправкой на командный сервер злоумышленников. На сегодняшний день источники вредоносной рассылки успешно нейтрализованы и новых аналогичных рассылок с указанного адреса не зафиксировано. Выявленные источники вредоносной рассылки успешно нейтрализованы. Владельцам скомпрометированных серверов даны рекомендации по устранению и недопущению компрометации в будущем», — добавили в KZ-CERT.