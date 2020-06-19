COVID-19 пугает высшую бюрократию 19.06.2020 14:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 190 0 Политолог Максим Казначеев о причудах государственной стратегии противостояния коронавирусу Похожие материалы: Си Цзиньпин возглавит Китайско-африканский саммит солидарности против COVID-19 Строгий карантин возобновляют из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Алматинской области Детсад закрыт на карантин в Петропавловске из-за ребенка с COVID-19 На ЕНТ в Казахстане не понадобятся справки на COVID-19 и перчатки ВОЗ заявила о тесном сотрудничестве с Китаем в борьбе с COVID-19