Экс-глава «Рухани жаңғыру» стал вице-министром информации и общественного развития

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Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ – Вице-министром информации и общественного развития Казахстана назначен Кемелбек Ойшибаев, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК», — говорится в сообщении в пятницу.

Ойшибаев до назначения на пост замглавы МИОР с июня 2019 года был председателем правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру», до этого в 2016-2017 годы возглавлял телерадиокорпорацию «Казахстан», а еще раньше – в 2016 году был директором службы центральных коммуникаций (СЦК) при министерстве информации и коммуникаций.

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