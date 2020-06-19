Кожалиева: Почему в условиях коронавируса наши лаборатории пытаются заработать в два раза?

Алматы. 19 июня. КазТАГ – Инициатор создания партии «Халыққа адал қызмет» (HAQ) Тогжан Кожалиева рассказала о разнице в ценах на ПЦР-тесты в различных лабораториях Алматы.

«Сегодня пыталась еще раз сдать ПЦР-анализ на коронавирус. По городу везде почти клиники, лаборатории закрыты. Я объехала «Сапа», «Олимп», корейские, я звонила в «Эмир» клинику и нашла ПЦР-анализ только в «Сункаре». Стоимость ПЦР-анализа Т8 тыс. Вопрос: почему в других клиниках от Т15 тыс., когда примерно себестоимость, как мне сказали, от Т5 тыс. до Т6 тыс. Почему в условиях коронавируса наши лаборатории пытаются заработать почти в три раза, ладно, скажем – в два раза? Но все таки, мы «біргеміз» или мы зарабатываем на нашем горе?» — сказала Кожалиева в пятницу в видеоролике, который опубликовала на своей странице.

Она привела ответ клинико-диагностической лаборатории «Олимп».

«Мы не единственная лаборатория, оказывающая услуги, вы можете обратиться в любую другую лабораторию на свое усмотрение. Мы никогда не претендовали на участие в «бизбиргемиз». Хотим отметить, что с самого начала мы были первыми, кто предоставил возможность делать ПЦР-исследования, потому что раньше всех поняли опасность коронавируса. Мы первые кто организовал мобильные пункты, привлекая для этого крупный бизнес в виде «Айтас групп» и благотворительный фонд «Саби». Для того чтобы дать равные возможности всем казахстанцам сдать анализы, мы открываем ПЦР лаборатории по Казахстану на собственные средства. Мы частная компания, всю реагентику, оборудование, СИЗ, зарплату сотрудников, аренду мы покрываем самостоятельно. Самое неприятное такие вещи слышать нашим сотрудникам, которые уже три месяца работают 24 на 7», — заявили в «Олимпе».

Однако под ответом лаборатории пользователи задали другой вопрос: «А кто мешал минздраву и правительству финансировать «Олимп»?

«Почему эпидемию отдали частной фирме на откуп? И другим частным клиникам… Вопрос надо так ставить, и где те Т6 трлн на борьбу с COVID-19?» — поинтересовалась алматинка Жанна Султан.

Напомним, 18 июня ИО министра здравоохранения Казахстана Лязат Актаева заявила, что наряду с бесплатным тестированием идет платное тестирование населения.

«Здесь важно, что в приоритетном порядке должны тестироваться те, кто имеет непосредственно клинические и эпидемиологические показания для данного тестирования. Лаборатория говорит о том, что они работают над увеличением объема, в частности в Нур-Султане примут в течение 10 дней, доукомплектуются и увеличат еще мощность лабораторной диагностики», — заверила Актаева.

В тот же день стало известно, что клинико-диагностические лаборатории «Олимп» приостановили ПЦР-анализы (полимеразной цепной реакции) на COVID-19 в Нур-Султане и Алматы до 22 июня.