Глава управления здравоохранения Актюбинской области покинул пост

Актобе. 19 июня. КазТАГ – Руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев покинул пост, сообщает «Диапазон».

«Глава облздрава Актюбинской области покинул пост. Информацию подтвердили в пресс-службе акима области», — говорится в сообщении в пятницу.

Как сообщает Калиев ушел ровно через 6 лет. Перед уходом он поблагодарил коллег за совместную работу.

«​Сегодня, согласно Закону РК «О государственной службе», завершается мой шестилетний срок в качестве руководителя областного управления здравоохранения», — написал он.

Отмечается, что уход Асета Калиева выпал на непростой период.

«Число зарегистрированных коронавирусом в Актюбинской области перевалило за 600 человек. Жителей, плюс ко всему, охватила пневмония. Больных с таким диагнозом – сотни. Провизорные госпитали развернули в Каргалинской больнице, железнодорожной и других. Анализы на COVID-19 у больных отрицательные, между тем в легких, по словам врачей, признаки заболевания коронавирусом. Кто будет решать проблемы здравоохранения Актюбинской области, пока неизвестно. Равно как и то, куда перешел на работу бывший глава облздрава Асет Калиев. В облакимате об этом ничего не говорят», — резюмируется в сообщении.

Напомним, Асет Калиев руководил управлением здравоохранения Актюбинской области с июня 2014 года.