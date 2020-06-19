Талдыкорган. 19 июня. КазТАГ – Карантин усилили на выходные в Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«Акимам Карасайского, Илийского, Талгарского, Енбекшиказахского районов и города Капшагай обеспечить закрытие въезда на период с 20 по 21 июня 2020 года в туристические зоны и национальные парки, а лицам находящимся в указанных зонах – соблюдать социальное дистанцирование», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача региона в пятницу.

Также принято решение о приостановлении работы парков, скверов, набережных и бассейнов.

«Акимам районов и городов, филиалу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области обеспечить работу центров обслуживания населения в онлайн формате, услуги которые невозможно оказать в онлайн формате организовать по предварительной записи, с электронной очередью, графиком работы с 10.00 до 16.00 и другим мерам с целью недопущения скопления населения и соблюдения социальной дистанции не менее 2 м», — сказано в документе.

Также поручено обеспечить: установку дезинфекционных барьеров и/или тоннелей при входе на территорию объектов; запрет на выход отдыхающих за пределы территории объектов на все время пребывания и отдыха, за исключением посещения пляжей; увеличение количества общественного транспорта на маршрутах внутри населенных пунктов, обеспечить работниками (кондукторами) для того чтобы не допускать пассажиров без масок и после заполнения всех посадочных мест

«В каждом государственном органе (организации), национальных кампаниях, других офисах предусмотреть формирование основной и дублирующей группы, из числа руководящего и исполнительского составов, для замены, в случае регистрации заболеваемости COVID-19 в данном коллективе, с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 23 к постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №37 от 22 мая 2020 года. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы», — указано в постановлении.

Организацию работы банков, почтовых отделений поручено обеспечить по предварительной записи, с электронной очередью и другими мерами «с целью недопущения скопления населения и соблюдения социальной дистанции не менее 2 м».

Кроме того, поручено обеспечить дистанционное обучение организаций образования, за исключением проведения всех видов оценки знаний (Единого национального тестирования (ЕНТ), квалификационного тестирования работников образования, олимпиад, вступительных и выпускных экзаменов) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

«В населенных пунктах численностью населения свыше 50 тыс. человек (обеспечить – КазТАГ) приостановление функционирования общественных мест: парков, скверов, набережных, аквапарков, ограничение на выход на улицу граждан старше 65-ти лет», — говорится в постановлении.

Вместе с тем, разрешается свободное перемещение (передвижение) внутри области и за ее пределы, за исключением граждан старше 65-ти лет»;

«Ограничивается передвижение граждан старше 65-ти лет внутри населенных пунктов, между районами и городами области, а также за пределы области, кроме передвижения внутри населенных пунктов за товарами первой необходимости, медикаментами и пенсионными выплатами; Запрещается самостоятельное передвижение несовершеннолетних без присмотра взрослых», — сказано в постановлении.

Помимо этого, документом предусмотрено выделение дополнительных инфекционных и провизорных коек.