Прокурор запросил для активиста Альнура Ильяшева три года лишения свободы

Алматы. 19 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Прокурор Дастан Мырзагали в суде в Алматы запросил для известного гражданского активиста Альнура Ильяшева три года лишения свободы.

«Прошу признать Ильяшева Альнура виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации) 2 УК РК, по которой назначить наказание в виде трех лет лишения свободы, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — сказал Мырзагали в ходе судебных прений в пятницу.

Кроме того, он попросил лишить Ильяшева права заниматься публичной деятельностью сроком на пять лет.

«Назначить дополнительное наказание в виде лишения права заниматься публичной деятельностью по добровольному обслуживанию политических культурных профессиональных нужд общества, создавать и принимать участие в деятельности политических партий, общественных объединений сроком на пять лет», — добавил он.

По мнению прокурора, «распространение заведомо ложной информации может вызвать панику среди населения».

«После объявления ЧП в целях дестабилизации обстановки через аккаунт в Facebook опубликовал посты, направленные на формирование мнения о несостоятельности органов государственной власти. Тем самым распространил заведомо ложную информацию и создал реальную угрозу безопасности общества. Считаю, вина подсудимого полностью доказана. Ильяшев не признал вину полностью и в содеянном не раскаялся», — заявил Мырзагали.

К смягчающим обстоятельствам прокурор попросил отнести наличие у Ильяшева двух несовершеннолетних детей.

Напомним, 17 апреля в Алматы был задержан известный политический активист Альнур Ильяшев. Как заявили в департаменте полиции, его подозревают в распространении заведомо ложной информации. 18 апреля Ильяшев был арестован на два месяца. В числе прочего, силовики вменяют ему в вину призыв к властям сложить полномочия и критику в адрес «Нур Отана». Правозащитник, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис считает непонятным, как информация о партии Nur Otan в деле и Ильяшева относится к режиму ЧП. В самой партии «Нур Отан» отрицают причастность к преследованию Ильяшева, однако утверждения партийцев противоречат материалам уголовного дела, согласно которым, полиция вменяет политактивисту в числе прочего в вину то, что «в содержании представленных на исследование текстов постов пользователя Альнура Ильяшева имеется негативная информация относительно ОО «Партия Nur Otan».

Суд над Ильяшевым начался 12 июня. Как заявил сам активист в ходе заседания 18 июня, ему могут назначить четыре года восемь месяцев лишения свободы.