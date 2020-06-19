Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ — Премьер-министр РК Аскар Мамин и три министра вышли из самоизоляции, передает корреспондент агентства.

«Премьер-министр РК Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции по истечении необходимого срока, в соответствии с протоколом диагностики коронавирусной инфекции. По результатам повторного контрольного теста на COVID-19 получен второй отрицательный результат», — советник и пресс-секретарь премьер-министра РК Садык Акижанов в пятницу.

Кроме того, по его словам, находящиеся на самоизоляции министры образования Асхат Аймагамбетов, сельского хозяйства Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев прошли аналогичную процедуру.

«У всех получен отрицательный результат анализа на COVID-19. В этой связи глава правительства и министры продолжат работу по графику в штатном режиме», — проинформировал пресс-секретарь.

Он отметил, что в настоящее время все совещания и заседания правительства проходят в селекторном режиме.

«В здании правительства и дома министерств усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности, 80% сотрудников переведены на удаленный режим работы», — резюмировал Акижанов.

Напомним, 12 июня Жамбылскую область с рабочей поездкой посетил премьер-министр РК Аскар Мамин, которого сопровождал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов. 14 июня у Биртанова обнаружили коронавирус. В этот же день стало известно, что Мамин самоизолировался, результат тестирования на коронавирус у него отрицательный. 15 июня стало известно о самоизоляции акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева и министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова, у которых анализы на COVID-19 также оказались отрицательными. 16 июня сообщили о самоизоляции

министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева, который тоже контактировал с заболевшим Биртановым.