Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ — Премьер-министр РК Аскар Мамин и три министра вышли из самоизоляции, передает корреспондент агентства.
«Премьер-министр РК Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции по истечении необходимого срока, в соответствии с протоколом диагностики коронавирусной инфекции. По результатам повторного контрольного теста на COVID-19 получен второй отрицательный результат», — советник и пресс-секретарь премьер-министра РК Садык Акижанов в пятницу.
Кроме того, по его словам, находящиеся на самоизоляции министры образования Асхат Аймагамбетов, сельского хозяйства Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев прошли аналогичную процедуру.
«У всех получен отрицательный результат анализа на COVID-19. В этой связи глава правительства и министры продолжат работу по графику в штатном режиме», — проинформировал пресс-секретарь.
Он отметил, что в настоящее время все совещания и заседания правительства проходят в селекторном режиме.
«В здании правительства и дома министерств усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности, 80% сотрудников переведены на удаленный режим работы», — резюмировал Акижанов.
Напомним, 12 июня Жамбылскую область с рабочей поездкой посетил премьер-министр РК Аскар Мамин, которого сопровождал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов. 14 июня у Биртанова обнаружили
министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева, который тоже контактировал с заболевшим Биртановым.