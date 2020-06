Существует опасение, что джихадисты из постсоветских центрально-азиатских республик в случае закрепления группировки ИГИЛ-Хорасан в Афганистане перенесут джихад на территорию своих стран

Издание Moneycontrol.com опубликовало статью Адити Бхадури под названием «India must join hands with Central Asia for peace in Afghanistan» — «Индия должна объединить усилия с Центральной Азией ради достижения мира в Афганистане».

В ней говорится так: «Специальный представитель Соединенных Штатов по примирению в Афганистане Залмай Халилзад в третий раз за время пандемии COVID-19 прибыл в регион с целью продвижения практической реализации мирного соглашения, подписанного совместно с Талибаном, и ускорения внутриафганских переговоров.

Нынешнему визиту Халилзада предшествовало появление доклада Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Совета Безопасности ООН. В этом документе говорится о том, что движение Талибан продолжает поддерживать связи с организацией Аль-Каида, которая действует в двенадцати из тридцати четырех провинций Афганистана. Во исполнение соглашения между американцами и талибами, подписанного 29 февраля в Дохе, на этих последних возлагается обязательство «не позволять какой бы то ни было группировке или какому бы то ни было лицу использовать территорию Афганистана, чтобы подорвать безопасность Соединенных Штатов и их союзников».

Командование миссии НАТО в Афганистане под названием «Решительная поддержка» (NATO’s Resolute Support Mission in Afghanistan) официально заявляет, что «в марте Талибан воздерживался от нападений на коалиционные силы; однако его боевики увеличили количество атак на ANDSF [Afghan National Defence and Security Forces — Афганские национальные силы обороны и безопасности] до уровней выше сезонных норм».

Действительно, в течение всего марта в Афганистане отмечалось расширение масштабов насильственных акций, сопровождавшееся нарастающей жестокостью.

Факт остается фактом: несмотря даже на то, что правительство, возглавляемое президентом Ашрафом Гани, готово вступить в долгожданные переговоры с талибами, картина вырисовывается зловещая. Кроме того, тот факт, что Халилзад снова вернулся в регион, свидетельствует о том, что, несмотря на появление вышеуказанного доклада ООН, мирное соглашение между США и талибами сохранит свою жизнеспособность.

В разгар всех этих событий Индия, предоставившая финансовую помощь на цели развития в размере более $3 миллиардов, оказывается не у дел в Афганистане. И Залмай Халилзад, и российский спецпредставитель по Афганистану Замир Кабулов призывает Индию сотрудничать с Талибаном, но Нью-Дели обдумывает свои варианты.

Индия должна выбрать региональный подход с вовлечением (в процесс достижения мира) центрально-азиатских республик (ЦАР) — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Слишком часто роль и возможности указанных стран в стабилизации положения в Афганистане и определении контуров будущего этой страны игнорируются. Известно, что многие выходцы из этого региона отправились за границу с тем, чтобы присоединиться к ИГИЛ. Существует опасение, что джихадисты из постсоветских центрально-азиатских республик в случае закрепления группировки ИГИЛ-Хорасан в Афганистане перенесут джихад на территорию своих стран.

Такие группировки, как Исламское движение Узбекистана, продолжают представлять угрозу для региона, и в ЦАР любые признаки религиозного радикализма немедленно и жестко подавляются».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Соединенные Штаты Америки и радикальное движение Талибан еще в конце февраля нынешнего года заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане. В этом документе фигурируют такие принятые подписавшими сторонами на себя обязательства: 1) американцы выведут войска за 14 месяцев, в случае если талибы будут соблюдать договоренности; 2) после подписания соглашения должны начаться переговоры между талибами и афганским правительством; 3) Талибан не позволит никому из своих членов и союзников, включая Аль-Каиду, использовать территорию Афганистана с целью подрыва безопасности США и их союзников; военные США и правительство Афганистана выпустит на свободу 5 тысяч пленных, Талибан отпустит на свободу до тысячи пленных к 10 марта.

По данным афганских спецслужб, существует связь между Талибаном и Исламским Государством. А вот специальный представитель Соединенных Штатов по примирению в Афганистане Залмай Халилзад тогда, когда указывают на такую информацию, заявляет следующее: «Мы считаем, что ИГИЛ и Талибан являются смертельными врагами друг другу, и Талибан в войне с ИГИЛ играет важную роль». Непонятно, на чьей стороне правда.

