На Тенгизе ситуация стабилизирована – аким Досмухамбетов

Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. На месторождении Тенгиз ситуация стабилизировалась, вывезено более 27 тыс. вахтовиков, заявил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

«По ситуации в Тенгизе: было 1039 человек, заболевших коронавирусом. Мы нашли 36 очагов. На сегодня в 94 вахтовых городках Тенгиза проживает 14 человек. По одной демобилизации 19403 человека, по второй — 7687 человек была вывезено. На сегодня в Тенгизе созданы все условия для вахтовой работы. Ситуация стабилизировалась», – сказал Досмухамбетов на заседании правительства в пятницу.

По его словам, на месторождении Тенгиз в стационаре на 315 мест лечиться 147 больных.

«В нашем регионе около 35 тыс. человек работает по вахтовому методу», — отметил аким области.

Также, по его информации, по Атырауской области зарегистрировано 1362 человека, зараженных COVID-19: в Атырау – 200.

В области 1015 человек вылечились от коронавирусной инфекция, восемь человек умерло. За последнюю неделю зарегистрировано 150 человек заразившихся COVID-19, 70% из них — бессимптомные, прирост составил 1,8%.

В конце августа, по его информации, планируется закончить постройку модульной поликлиники, а пока используются номера в гостиницах и общежитиях как карантинные стационары.