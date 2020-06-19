Назарбаев заболел коронавирусом. Не сажайте всю страну на карантин!

Карантинные мероприятия в Казахстане вредны и бессмысленны

Елбасы Нурсултан Назарбаев заболел COVID-19 и тут же пошла новая волна усиления масштабных карантинных ограничений по всему Казахстану. Примечательно, что новые меры, мешающие полноценным работе, отдыху и перемещениям вводятся не в условиях чрезвычайного положения, когда хотя бы 42500 тенге выплачивали, а как бы не про это. Аттракционы в развлекательных центрах и так стоят как в Припяти (без людей и движения), а власти еще и кое-как возвращающимся к работе предприятиям запреты прописывают и палки в колеса вставляют.

Во многих госструктурах строго соблюдается традиция, согласно которой пока первый руководитель на рабочем месте, остальным сотрудникам место работы покидать тоже не разрешается. Не важно, чем ты при этом занят, главное – соприсутствуй, проявляй лояльность и уважение. Складывается впечатление, что правительство решило, раз первый президент болеет, пусть и остальные люди почувствуют сопричастность – не поедут отдыхать, не пойдут на шопинг, потеряют в доходах. А где логика в таком принудительном возложении бремени на всех жителей республики?

Нурсултан Назарбаев по статусу не попадает в категорию людей, у которых могут возникнуть проблемы с антисептиком, защитными масками, доступом к квалифицированной медицинской помощи или с соблюдением социальной дистанции из-за того, что в Акорде квадратных метров на человека не хватает. И если после всего этого коронавирус до него добрался, то подобные вещи показывают, что все карантинные ограничения не больше чем миражи и муляжи – их можно наблюдать, но практической пользы никакой нет.

Елбасы в канун своего 80-летия заболел в Нур-Султане, но в Экибастузе зачем ограничительные меры усиливать? На последних выходных побывал в горах под Алматы – людей как на первомайской демонстрации в советские годы. Аналогичная картина в только-только открытом Ботаническом саду. Люди ужасно истосковались по посещению рекреационных зон, опять же лето на дворе. Если защитные меры не в состоянии спасти от COVID-19 хоть первого президента, хоть министра здравоохранения, зачем назло коронавирусу оставлять сограждан без работы, доходов и возможности перемещаться?

После того, как финансовые и налоговые власти стали отчитываться о падении налогов с различных секторов экономики, возникла надежда, что больше глупостей с жесткими и бессмысленными карантинными мероприятиями органы государственного управления повторять не будут. И вот снова. По официальной версии, население не соблюдает масочный режим и от этого чаще заражается. Но первый месяц жесткого карантина большинство алматинцев честно носило маски и сидело по домам (в том числе потому, что идти было некуда). А рост заболеваемости все прогрессировал и прогрессировал. Может лучше как шведы: кто хочет – сидит дома, кому не интересно – идет в магазин. Дело государства при этом объяснить ситуацию и подробно проинформировать население о потенциальной угрозе с медицинской точки зрения.

Карантины показали, что государство даже медикам положенные надбавки к зарплате выплатить не может. Если власти реально и всерьез озабочены противостоянием коронавирусу, то нужно не тренажерные залы закрывать, а увеличивать число койко-мест в стационарах и количество больниц как таковых, в том числе с противовирусным профилем. Потому что закрытый торгово-развлекательный центр непостроенное и необеспеченное необходимым персоналом лечебное учреждение не заменит.

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