Т12 млн стоит в Казахстане один аппарат ИВЛ – Атамкулов

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Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т12 млн стоит в Казахстане один аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбит Атамкулов.

«По информации министерства здравоохранения, на шесть месяцев потребность в аппаратах ИВЛ составит 132 штук. Мобильные аппараты ИВЛ «Кокчетав-4п» производятся на базе АО «Тыныс». На сегодняшний день произведено 380 единиц ИВЛ, из них 164 единиц готовы к отгрузке, 216 единиц проходят заводские испытания, срок завершения 20 июня. Оставшиеся 200 ед. ИВЛ будут произведены и сданы до конца июля текущего года. (…) Стоимость одного аппарата – Т12 млн», — сообщил Атамкулов на заседании правительства в пятницу.

По его словам, в целях организации производства дополнительной номенклатуры стационарных аппаратов ИВЛ проводится освоение производства с турецкими и китайскими партнерами.

«Прорабатывается казахстанский высокотехнологичный проект ТОО «БАРК Технолоджи» в Нур-Султане. До конца июля компания завершит собственные разработки и на безвозмездной основе передаст министерству здравоохранения РК 20 единиц аппаратов (ИВЛ – КазТАГ) для тестирования. Остальные 112 единиц будут произведены в течение августа-сентября текущего года», — проинформировал Атамкулов.

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