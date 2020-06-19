Определиться с приоритетными группами для вакцинации от COVID-19 предлагают в ВОЗ

Алматы. 19 июня. КазТАГ — Ведущий научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан предлагает определиться с приоритетными группами для вакцинации от COVID-19, сообщается на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

«Еще миллиарды доз будут, скорее всего, готовы уже в 2021 году. И тут перед международным сообществом встает вопрос, как сделать так, чтобы прививку получили все, кто нуждается в вакцинации. Мы можем добиться этого, только если все страны объединят усилия. Давайте представим, что в концу года у нас будет пятьдесят или сто миллионов доз. И как они будут распределяться? Справедливо ли будет, если страны, заплатившие за разработку вакцин или способные купить их, начнут вакцинировать собственное население? В ВОЗ предлагают определиться с приоритетными группами», — сказала Сваминатан на пресс-конференции в Женеве.

По ее мнению, в приоритетную группу должны входить «люди, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией: шоферы машин скорой помощи, члены бригад экстренной медпомощи и другие медики».

«Это полиция, работники продуктовых магазинов, санитарных служб – все те, кто подвергается повышенному риску», — считает научный сотрудник.

В ВОЗ также считают, что одними из первых прививки должны получить пожилые, а также страдающие такими заболеваниями, как гипертония, диабет и деменция.

Также Сваминатан напомнила о смертоносных вспышках COVID-19 в тюрьмах, домах престарелых и среди обитателей городских трущоб. В ВОЗ полагают, что эти группы населения также должны быть включены в приоритетный список.