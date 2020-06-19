Сильная жара и заморозки до -2 – штормовые предупреждения объявлены в ряде регионов РК

Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на субботу в Шымкенте и семи областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«20 июня в Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный местами 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. В Шымкенте днем 20 июня ожидается ветер восточный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане днем 20 июня ожидается ветер восточный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

В Восточно-Казахстанской области в субботу ожидается днем местами сильный дождь. Местами гроза, шквал, град. Ветер восточный, юго-восточный местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 20 июня ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 18 метров в секунду. В Семее 20 июня ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 18 метров в секунду.

«Днем 20 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара +35+38», — сказано в сообщении.

20 июня ночью в Северо-Казахстанской области местами ожидаются заморозки -2.

«20 июня ночью в Акмолинской области местами ожидаются заморозки -2. Ночью и утром местами туман», — предупредили в «Казгидромете».

В Кызылординской области в субботу сохраняется ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метров в секунду с пыльной бурей. В Кызылорде 20 июня сохраняются пыльная буря, ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

«Днем 20 июня в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный местами 18 метров в секунду. Местами ожидается сильная жара +40. В Актау днем 20 июня ожидается сильная жара +38», — добавили синоптики.

Вероятность шторма оценивается в 85-100%.