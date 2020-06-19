Застрявшие в Казахстане таджикистанцы возвращаются на родину

Алматы. 19 июня. КазТАГ – Застрявших в Казахстане таджикистанцев возвращают на родину автобусами Международной организации по миграции (МОМ), сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Автобусы, предоставленные МОМ, доставят людей, скопившихся на пропускном пункте Жибек-Жолы на узбекско-казахстанской границе, в город Худжанд в Таджикистане. В основном, это трудящиеся мигранты, работавшие в Республике Казахстан, некоторые – с семьями. В последние дни к ним присоединились студенты, обучающиеся в вузах Казахстана», — говорится в сообщении в пятницу.

Мигранты начали прибывать на границу 3 июня.

«Не имея заработка и средств к существованию, люди были вынуждены искать любые возможные пути, чтобы добраться домой при минимальных расходах на дорогу. Именно поэтому они выбрали этот кратчайший маршрут. Некоторые из них, как вы видите, провели на границе при отсутствии элементарных условий более 15 дней», — сказал сотрудник представительства МОМ в Таджикистане Бахрон Рахмаджонов.

По данным ООН, в течение нескольких дней, ушедших на оформление документов и решение организационных вопросов, сотрудники МОМ обеспечивали мигрантов водой, продовольствием и предметами гигиены и санитарии.

«Как известно, множество трудовых мигрантов по всему миру, из-за карантина, связанного с COVID-19, потеряли работу и остались без средств к существованию. Но и вернуться на родину оказалось не так просто – ведь многие границы оказались закрыты. Таджикским мигрантам, возвращающимся домой, предстоит преодолеть 180 км. Этот процесс координируется тремя странами: Таджикистаном, Узбекистаном и Казахстаном. Финансовую поддержку проекту, помимо МОМ, оказали Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и правительства США и Норвегии», — сказано в сообщении.

Как уточнили в МОМ, организация уже помогла вернуться в Таджикистан первой партии трудовых мигрантов в ночь на 3 июня. Ранее миссии МОМ в Центральной Азии тоже оказали гуманитарную помощь мигрантам, прибывшим в Казахстан из соседних стран и оказавшимся в сложном положении.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить все государственные структуры Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан, а также партнерские неправительственные организации и, конечно, наших доноров, без поддержки которых данная миссия была бы невыполнимой», — сказал Рахмаджонов.