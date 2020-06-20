В каком режиме работают лаборатории по диагностике COVID-19 в Алматы и откроются ли новые

Алматы. 19 июня. КазТАГ – В каком режиме работают лаборатории по диагностие COVID-19 в Алматы и откроются ли новые, сообщили в пресс-службе акима города.

«На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 3258 случаев заражения, в инфекционных стационарах находится 1351 человек. Количество пациентов растет с каждым днем, в связи с чем гражданам нужно проявить самодисциплину», — сказал в пятницу руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров.

Стало известно, что Национальный центр экспертизы (НЦЭ) провел за весь период пандемии более 70 тыс. тестов, среди которых 2333 оказались положительными.

«Мощность лаборатории составляет 700-1000 тестов в день, учитывая круглосуточный график работы, но на данный момент лаборатория работает только по государственным заказам. Это было связано с тем, что появились частные пункты для сдачи тестирования на коронавирус. Более того, НЦЭ занимается регулированием деятельности новой лаборатории на КЦДС «Атакент», которая начнет работать приблизительно 24 июня. Новая лаборатория позволит проводить 30 тыс. бесплатных тестов для безработных, членов малоимущих и многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, пациентов при плановой госпитализации в стационар, пациентов старше 50 лет, состоящих на динамическом наблюдении с заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечнососудистой систем», — сказала заместитель директора филиала НЦЭ Наталья Дягилева.

Руководители КДЛ «Олимп» и ТОО «Medical Partners Korea Qazaqstan» сообщили, что приостановили свою деятельность на короткий срок.

«КДЛ «Олимп» осуществлял тесты на коронавирусную инфекцию (КВИ) с самого начала эпидемии и работал по всему Казахстану. Главная задача их пунктов – минимизировать нагрузку на другие лаборатории города Алматы, в связи с чем дополнительно к существующим пунктам тестирования планируется открытие лабораторий в соседних городах. Таким образом, жители других городов смогут пройти тесты у себя в регионе и, следовательно, не будут увеличивать нагрузку на лаборатории Алматы. На данный момент КДЛ «Олимп» приостановил свою деятельность в связи с проведением технических работ, а также санитарно-эпидемиологических мероприятий. Лаборатории вновь откроются в понедельник, и жители снова смогут сдать тесты на коронавирус на платной основе», — заверил генеральный директор КДЛ «Олимп» Ерлан Сулейменов.

Директор по медицинской деятельности Medical Partners Korea Qazaqstan Мин Хисук сообщил, что в их медицинских центрах также была возможность сдать тесты на коронавирус на платной основе.

«Тем не менее центры также временно приостановили свою деятельность ввиду нестабильной доставки воздушным путем расходных материалов, необходимых для исследований. Лаборатории начнут свою работу в среду и вернутся к проведению тестов на платной основе. Более того, планируется открытие дополнительного пункта тестирования на территории ледового дворца «Халык Арены». Также напомним, что Medical Partners Korea Qazaqstan имеют мобильный скрининг-центр, находящийся возле бизнес-центра Нурлы Тау, где можно пройти экспресс-тестирование на коронавирус», — добавил Мин Хисук.

Как пояснили в горакимате, отличие экспресс-теста на коронавирус от ПЦР-тестирования (полимеразной цепной реакции) заключается в том, что в первом пациент проверяется на наличие антител, в частности, иммуноглобулинов М и G, а во втором случае он проверяется на наличие РНК вируса.

«Таким образом, первый метод направлен на выявление заболевания в самом разгаре болезни, а также является эффективным для переболевших коронавирусной инфекцией. Наиболее эффективным способом диагностики является ПЦР-тестирование, которое выявляет наличие болезни в начале заболевания», — говорится в сообщении.

Все руководители лабораторий заявили, что, несмотря на высокую нагрузку, они продолжат свою деятельность при первой возможности.

Они также прокомментировали, что в связи с большим количеством проводимых тестов результаты могут быть предоставлены в течение 48 часов вместо обычных 24.

Напомним, 18 июня ИО министра здравоохранения Казахстана Лязат Актаева заявила, что наряду с бесплатным тестированием идет платное тестирование населения.

«Здесь важно, что в приоритетном порядке должны тестироваться те, кто имеет непосредственно клинические и эпидемиологические показания для данного тестирования. Лаборатория говорит о том, что они работают над увеличением объема, в частности в Нур-Султане примут в течение 10 дней, доукомплектуются и увеличат еще мощность лабораторной диагностики», — заверила Актаева.

В тот же день стало известно, что клинико-диагностические лаборатории «Олимп» приостановили ПЦР-анализы (полимеразной цепной реакции) на COVID-19 в Нур-Султане и Алматы до 22 июня.

19 июня инициатор создания партии «Халыққа адал қызмет» (HAQ) Тогжан Кожалиева рассказала о разнице в ценах на ПЦР-тесты в различных лабораториях Алматы, задавшись вопросом: почему в условиях коронавируса казахстанские лаборатории пытаются заработать в два раза?

В тот же день главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что в связи с большой нагрузкой некоторым лабораториям пришлось ненадолго закрыть свои пункты для проведения технических работ.