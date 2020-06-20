Казахстанцы могут выехать в страны с возобновленным авиасообщением – КНБ

Нур-Султан. 20 июня. КазТАГ — Казахстанцы могут выехать в страны с возобновленным авиасообщением, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«Внесены изменения в порядок пересечения государственной границы на период карантинных ограничений. 1. Разрешен выезд граждан РК в страны, с которыми по решению правительства РК возобновлено прямое воздушное сообщение и въезд в РК гражданам указанных стран. Основные условия для иностранцев – соблюдение визовых требований, иностранец должен быть гражданином страны, с которой Казахстан возобновил прямое воздушное сообщение и следовать из данной страны прямым рейсом», — говорится в сообщении в субботу.

В ведомстве отметили, что прямыми воздушными рейсами для въезда в Казахстан также могут воспользоваться иностранцы, которым в соответствии с настоящим порядком разрешен въезд в страну.

«Кроме того, разрешено пересечение государственной границы РК:

— иностранцам из состава экипажей морских судов, следующим в РК вне экипажей для смены – при наличии документов, подтверждающих статус и принадлежность к составу экипажей морских (речных) судов;

— владельцам грузов, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность в РК – при представлении документов, подтверждающих, осуществление сельскохозяйственной деятельности (согласно перечня и образцов документов, утверждаемых министерством сельского хозяйства РК);

— родителям (опекунам или попечителям), сопровождающим несовершеннолетних граждан РК, проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их выезда из Казахстана за рубеж в целях продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) – при наличии приглашений заграничного учебного заведения и официального разрешения на въезд в иностранное государство в указанных целях», — перечислили в КНБ.

В ведомстве подчеркнули, что при выезде из страны гражданам Казахстана «необходимо самостоятельно уточнять действующие ограничения и возможность въезда в страну, куда планируется поездка».

Напомним, с 20 июня Казахстан поэтапно возобновляет международные полеты [Д1] в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.