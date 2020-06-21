В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в воскресенье ожидается погода без осадков

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Нур-Султан. 21 июня. КазТАГ – В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в воскресенье ожидается погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем +24+26, ночью +9+11.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +26+28, ночью +12+14.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +34+36, ночью +15+17.

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