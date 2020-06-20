Алматы. 20 июня. КазТАГ — Переболевших коронавирусом казахстанцев призывают стать донорами, сообщается на Telegram-канале Stopcov Almaty.

«Республиканский центр крови в Алматы призывает людей, перенесших COVID-19, стать донорами иммунной плазмы. Процесс донации плазмы в объеме 400-600 мл занимает в среднем 30-40 минут. Желающим стать донорами нужно позвонить по телефонам: +7 (727) 382-61-43, +7 (727) 246-09-23 (с 08.00 до 16.00), +7 (777) 253-36-56, +7 (707) 928-70-19 (круглосуточно)», — говорится в сообщении в субботу.

По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 16 799 зараженных коронавирусом, 10 539 – выздоровевших, 113 – летальных случаев и 8229 – бессимптомных носителей.