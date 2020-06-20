Комитет по защите прав потребителей готовит второй иск к Bek Air

Нур-Султан. 20 июня. КазТАГ — Комитет по защите прав потребителей (КЗПП) министерства торговли и интеграции (МТИ) РК готовит второй иск к авиакомпании АО «Bek Air», сообщает пресс-служба КЗПП.

«В КПП МТИ РК продолжают поступать обращения от клиентов авиакомпании АО «Bek Air», купивших билеты на отмененные затем рейсы. Уже после судебного процесса, который КЗПП выиграл 17 июня, к сегодняшнему дню поступило еще порядка 20 заявлений о нарушенных правах потребителя и представления в связи с этим интересов в суде. КЗПП будет до конца отстаивать права казахстанских потребителей. Сейчас юристы комитета готовят материалы для второго иска к авиакомпании АО «Bek Air» в Турсибский районный суд Алматы», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

В ведомстве напомнили, что для представления интересов в суде потребителям необходимо направить в КЗПП заявление установленной формы, которую можно скачать на сайте по ссылке.

«Заявления принимаются через: портал электронного правительства; телеграмм-бот kzpp_bot. Вместе с заявлением необходимо также приложить: копии документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении); копии документов, подтверждающих оплату (фискальный чек и т.п.); копию билета; сведения о банковских реквизитах заявителя (банковская выписка); документы, подтверждающие, что ранее потребитель уже обращался в Bek Air по данному вопросу (копии, скрины и др.)» — резюмируется в сообщении.

Напомним, 17 июня суд в Алматы решил удовлетворить исковое заявление ГУ «Комитет по защите прав потребителей» (КЗПП) министерства интеграции и развития (МТИ) РК удовлетворить, признать право потребителей на возмещение полной стоимости ранее приобретенных авиабилетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителей, и обязать АО «Bek Air» возместить полную стоимость ранее приобретенных авиабилетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителей.

27 декабря 2019 года в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.