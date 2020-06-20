Казахстан возобновляет полеты в Турцию, Китай, Таиланд и еще несколько стран

Нур-Султан. 20 июня. КазТАГ – Казахстан с 20 июня возобновляет полеты в Турцию, Китай, Таиланд и еще несколько стран, передает корреспондент агентства.

«В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции (КВИ) на территории Республики Казахстан от 11 июня, с учетом рекомендаций министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 20 июня поэтапно возобновляются международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию», — сообщали в пресс-службе комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК 12 июня.

Отмечалось, что количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

«Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами», — уточняли в КГА.