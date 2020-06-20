Реорганизация центра гражданской защиты и НИИ пожарной безопасности началась в Казахстане

Нур-Султан. 20 июня. КазТАГ – Реорганизация ТОО «Республиканский учебно-методический центр гражданской защиты» и АО «Научно-исследовательский институт (НИИ) пожарной безопасности и гражданской обороны» началась в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Реорганизовать ТОО «Республиканский учебно-методический центр гражданской защиты» путем преобразования в АО «Республиканский учебно-методический центр гражданской защиты» (далее – общество) со 100% участием государства в его уставном капитале», — говорится в постановлении правительства.

Основным видом деятельности общества кабмин определил организацию краткосрочных курсов повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководящего состава и специалистов в сфере гражданской защиты.

Комитету государственного имущества и приватизации (КГИП) министерства финансов (МФ) РК в установленном законодательством Республики Казахстан порядке поручено обеспечить: 1) формирование уставного капитала общества за счет стоимости имущества реорганизуемого товарищества; 2) утверждение устава общества и его государственную регистрацию в органах юстиции РК; 3) передачу прав владения и пользования государственным пакетом акций общества комитету по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК.

«После завершения мероприятий, указанных в пунктах 1-3 (указаны выше – КазТАГ) настоящего постановления, реорганизовать АО «НИИ пожарной безопасности и гражданской обороны» КЧС министерства внутренних дел Республики Казахстан и АО «Республиканский учебно-методический центр гражданской защиты» путем слияния в установленном законодательством порядке в АО «Национальный центр научных исследований, подготовки и обучения в сфере гражданской защиты» КЧС министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее – центр)», — сказано в документе.

Основными видами деятельности центра правительство определило подготовку специалистов объектовых лабораторий, входящих в сеть наблюдения и лабораторного контроля к действиям на особый период, обучение рабочих и служащих объектов независимо от форм собственности мерам пожарной, радиационной и химической безопасности, подготовку химиков-разведчиков и химиков-дозиметристов гражданской обороны, организацию краткосрочных курсов повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководящего состава и специалистов в сфере гражданской защиты, обучение специалистов складов и хранилищ специального имущества гражданской обороны, проведение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ по вопросам утилизации специального имущества гражданской обороны и осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области пожарной безопасности и гражданской обороны.

«Комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Республики Казахстан совместно с КЧС министерства внутренних дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления. Комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Республики Казахстан обеспечить передачу прав владения и пользования государственным пакетом акций центра КЧС министерства внутренних дел Республики Казахстан», — сказано в постановлении кабмина.