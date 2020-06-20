Сильная жара, ветер и гроза ожидаются в пяти областях Казахстана в воскресенье

Нур-Султан. 20 июня. КазТАГ — Сильная жара, ветер и гроза ожидаются в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях в воскресенье, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«21 июня в Акмолинской области днем местами ожидается гроза. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау 21 июня ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. Днем 21 июня в ЗКО местами ожидаются гроза, ветер северный, северо-восточный 15-20 метров в секунду, сильная жара +36. В Уральске днем 21 июня ожидается ветер северный, северо-восточный порывы 18 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в субботу.

Также сообщается, что днем 21 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, ветер юго-западный с переходом на северный местами 15-20 метров в секунду.

«21 июня в Мангистауской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем местами ожидаются пыльная буря, сильная жара +38. В Актау вечером 21 июня ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-18 метров в секунду. Днем 21 июня в СКО ожидается на большей части дождь. Сутки 21 июня местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный ночью местами, днем порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 21 июня ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-95%.