Почти 70 лошадей погибли от удара молнии в Карагандинской области

Новости 92 0
Бий с тенью Бий с тенью
1276

Караганда. 20 июня. КазТАГ — Почти 70 лошадей погибли от удара молнии в Карагандинской области, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Карагандинской области.

«На озере Кайындыколь в селе Жарлы Тегисшилдикского сельского округа Каркаралинского района 16 июня в результате разряда молнии погибло 69 голов лошадей», — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области в субботу.

По данным «Патриот-Караганды», природное явление убило 49 взрослых лошадей и 20 жеребят.

«Сельчане считают финансовые убытки, ведь скот кормил их», — говорится в сообщении.

Похожие материалы:

  1. Территорию города Балхаш намерены расширить почти на 9 тыс. га
  2. Блокпосты сняты между населенными пунктами в Казахстане
  3. Блокпосты вновь устанавливают в Карагандинской области
  4. У 33 сотрудников рудоуправления «Казмарганец» в Карагандинской области выявили COVID-19
  5. Акции «Казатомпром» подешевели за май почти на 8%

Новости партнеров

Загрузка...