Караганда. 20 июня. КазТАГ — Почти 70 лошадей погибли от удара молнии в Карагандинской области, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Карагандинской области.

«На озере Кайындыколь в селе Жарлы Тегисшилдикского сельского округа Каркаралинского района 16 июня в результате разряда молнии погибло 69 голов лошадей», — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области в субботу.

По данным «Патриот-Караганды», природное явление убило 49 взрослых лошадей и 20 жеребят.

«Сельчане считают финансовые убытки, ведь скот кормил их», — говорится в сообщении.