Выполнен первый международный авиарейс из Казахстана

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Алматы. 20 июня. КазТАГ — Выполнен первый международный авиарейс из Казахстана, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям АО «Air Astana».

«Cегодня Air Astana выполнила первый, регулярный рейс за рубеж после приостановления полетов. В 10.00 из Алматы в Анталью вылетел авиалайнер Airbus A321LR с 109 пассажирами на борту», — говорится в сообщении в субботу.

Также сообщается, что сегодня в 18.50 состоится вылет из Нур-Султана в Стамбул, а 21 июня в 08.10 будет выполнен первый рейс из Нур-Султана в Анталью и в этот же день в 17.55 запланирован вылет из Алматы в Стамбул.

«23 июня пассажиры смогут вылететь из Атырау в Стамбул. 1 июля будет восстановлен рейс Алматы – Тбилиси, а 3 июля запускается новый рейс Алматы – Батуми. Ранее авиакомпания начала авиасообщение с Сеулом», — проинформировали в Air Astana.

Отмечается, что по прилете в Турцию все пассажиры проходят термометрию в аэропорту и затем могут отправляться на долгожданный отдых, а по возвращении в Казахстан пассажиры должны в течение 48 часов пройти ПЦР-тест на коронавирус.

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«Пассажиры, прибывающие в/из Грузии и Южной Кореи, проходят только термометрию и анкетирование», — резюмируется в сообщении.

Напомним, с 20 июня Казахстан поэтапно возобновляет международные полеты [Д1] в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.

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