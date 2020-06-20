Тараз. 20 июня. КазТАГ — Один из рынков Тараза открыли после недовольства сотрудников, сообщает пресс-служба акимата Жамбылской области.

«Главным государственным санитарным врачом Тараза было принято решение о временном приостановлении работы рынков 20 и 21 июня для устранения всех выявленных нарушений. Данная информация была доведена до владельцев рынков. Однако администрация одного из рынков соответствующую разъяснительную работу среди сотрудников не провела. В связи с чем работники рынка выразили недовольство и недопонимание. С работниками рынка встретился первый заместитель акима области Бекболат Орынбеков. По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении работы рынка с условием устранения выявленных нарушений и соблюдения карантинных мер», — говорится в сообщении в субботу.

Также сообщается, что с профсоюзом работников данного рынка встретился аким области Бердибек Сапарбаев и разъяснил необходимость соблюдения всех санитарных требований в целях обеспечения безопасности здоровья населения.

По данным акимата, среди работников рынков Тараза были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией (КВИ), а также в ходе проверок мониторинговыми группами на ряде рынков и базаров выявлены многочисленные нарушения санитарной, экологической и противопожарной безопасности. В связи с этим было принято решение о приостановлении работы рынков 20 и 21 июня.